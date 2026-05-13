Cannes ‘Top Gun’ compie 40 anni | spiaggia affollata per proiezione speciale

A Cannes, la spiaggia è stata riempita da numerosi spettatori per una proiezione speciale di ‘Top Gun’ in occasione del 40° anniversario del film. La serata si è svolta nel contesto del 79° Festival di Cannes, attirando persone che si sono assiepate anche sui muretti laterali per assistere alla proiezione. La spiaggia, come ogni anno, ha registrato un afflusso consistente di pubblico per questo evento cinematografico.

(Adnkronos) – La spiaggia di Cannes è stata presa d’assalto, con persone assiepate anche sui muretti laterali, per la proiezione di ‘Top Gun’ nel programma del Cinéma de la Plage del 79esimo Festival di Cannes. Un appuntamento speciale per celebrare i 40 anni dall’uscita del cult del 1986 con Tom Cruise. Nessuna apparizione del pilota. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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