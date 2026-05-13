Altro che nostalgia | a Cannes i 40 anni di Top Gun sono una lezione di cinema

Il festival di Cannes è iniziato il 12 maggio, aprendo ufficialmente le sue porte alla croisette francese. Dopo settimane di discussioni e controversie, l’evento ha portato in scena un’ampia varietà di film provenienti da tutto il mondo. Tra le proiezioni, una pellicola dedicata ai quaranta anni di un famoso film di Hollywood ha attirato l’attenzione, diventando un esempio di come il cinema possa resistere nel tempo.

Il festival di Cannes ha preso il via il 12 maggio, spalancando il red carpet della croisette francese, dopo settimane di chiacchiericci e polemiche. La prima, naturalmente, è quella della mancanza di film italiani nella competizione ufficiale. Sezione della kermesse cinematografica che ha fatto arrabbiare molto il regista Werner Herzog che, dopo aver appreso dal direttore artistico Thierry Fremaux di non essere "meritevole" di poter accedere al concorso ha deciso di ritirare il suo film Bucking Fastard dal cartellone. Mancano inoltre i grandi film degli studios americani. Sebbene in cartellone siano presenti due film statunitensi, si tratta di opere di cinema indipendente che di certo non hanno il potere per richiamare l'attenzione (e la presenza) del pubblico.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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