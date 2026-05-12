Cannes festival al via con Jane Fonda e Gong Li Si cantano i Beatles per Peter Jackson
Oggi si è aperto ufficialmente il Festival di Cannes, giunto alla sua 79esima edizione. Durante la cerimonia di apertura, l’attrice Jane Fonda ha pronunciato alcune parole mentre si esibivano brani dei Beatles, in un omaggio a Peter Jackson. Tra gli ospiti di questa edizione ci sono anche l’attrice Gong Li e altri rappresentanti del mondo del cinema internazionale. La manifestazione proseguirà con proiezioni e incontri fino a fine mese.
(Adnkronos) – Al via oggi, martedì 12 maggio, il Festival di Cannes. Sul palco della cerimonia inaugurale, Jane Fonda ha dato il via così alla 79esima edizione: "Credo nel potere delle voci sullo schermo, per le strade. Credo che il cinema sia un atto di resistenza. Perché raccontiamo storie e queste ci aiutano a costruire. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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