Cannes festival al via con Jane Fonda e Gong Li Si cantano i Beatles per Peter Jackson

Oggi si è aperto ufficialmente il Festival di Cannes, giunto alla sua 79esima edizione. Durante la cerimonia di apertura, l’attrice Jane Fonda ha pronunciato alcune parole mentre si esibivano brani dei Beatles, in un omaggio a Peter Jackson. Tra gli ospiti di questa edizione ci sono anche l’attrice Gong Li e altri rappresentanti del mondo del cinema internazionale. La manifestazione proseguirà con proiezioni e incontri fino a fine mese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui