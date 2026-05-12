Dal 12 al 23 maggio 2026 si terrà a Cannes la 79ª edizione del festival cinematografico più noto a livello internazionale. La manifestazione si svolgerà sulla Croisette, con un ricco programma di proiezioni e incontri. Tra gli ospiti annunciati figura il regista noto per un grande successo ottenuto circa vent’anni fa. La giornata di apertura prevede diverse anteprime e interventi di figure di spicco del cinema.

Dal 12 al 23 maggio 2026, sulla suggestiva Croisette francese torna il Festival di Cannes, manifestazione tra le più importanti del cinema mondiale, giunta ormai alla sua 79esima edizione. Protagonista indiscusso, come sempre, sarà il cinema, tra grandi anteprime e restaurazioni di indimenticabili capolavori. Si inizia con la serata d’apertura di martedì 12 maggio che avrà come ospite d’onore Guillermo Del Toro: il regista torna a Cannes per celebrare un importante traguardo. La serata d’apertura di Cannes 2026. L’inizio ufficiale è fissato per le ore 19:00 di martedì 12 maggio quando, al Grand Théâtre Lumière, prenderà il via la cerimonia d’apertura del 79esimo Festival di Cannes.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cannes 2026, ospiti e programma della prima giornata: Del Toro a 20 anni dal grande successo

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