Il Festival di Cannes, l’evento cinematografico inaugurato nel lontano 1946, ha svelato uno dei componenti che formerà la giuria nel 2026. Per la 79ª edizione il regista sudcoreano Park Chan-wook è stato ufficialmente nominato presidente della giuria. Il noto e amato regista che ha dato vita a capolavori come Oldboy, The Handmaiden, Stoker e No Other Choice è ufficialmente il primo coreano e il terzo asiatico a presiedere alla giuria di Cannes. Simultaneamente, Iris Knobloch e Thierry Frémaux hanno espresso la loro immensa stima nei confronti del regista. Entrambi hanno elogiato “la sua maestria visiva e la sua propensione a raccontare i molteplici impulsi di uomini e donne dal destino singolare”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cannes 2026: Park Chan-wook guiderà la giuria della 79ª edizione

