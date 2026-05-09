Il maestro del genere drama-fantasy, Guillermo Del Toro, è a lavoro sul suo prossimo lavoro. Nella notte di ieri 8 maggio è uscita la notizia su Deadline News, che il regista latino americano sta adattando il Il gigante sepolto, un romanzo del 2015 di Kazuo Ishiguro, The Buried Giant. Sappiamo già che sarà un film in stop-motion, scopriamone i dettagli. Nuove storie sul piano di lavoro. All’inizio di questa settimana, a Londra, Guillermo del Toro ha ricevuto la BFI Fellowship, il più alto riconoscimento del British Film Institute. Per celebrare il premio, il regista messicano ha partecipato a una serie di incontri e presentazioni nella capitale britannica.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Guillermo Del Toro è a lavoro sull’adattamento di ‘Il gigante sepolto’: sarà un film in stop-motion

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