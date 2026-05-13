A Campobasso si riscontra uno stallo sul bilancio comunale, con conseguenze dirette sulla liquidità delle aziende locali. Il blocco dei pagamenti pubblici potrebbe compromettere i pagamenti alle imprese, creando difficoltà nelle finanze di molte attività. Contestualmente, il ricorso ai maxiemendamenti nelle procedure legislative solleva preoccupazioni sulla qualità delle leggi approvate, poiché aumenta la complessità e la possibilità di errori.

? Domande chiave Come influenzerà il blocco dei pagamenti la liquidità delle imprese locali?. Perché il ricorso ai maxiemendamenti mette a rischio la qualità delle leggi?. Quali misure concrete verranno adottate per proteggere il settore del turismo?. Chi dovrà garantire la riforma del sistema di orientamento e lavoro?.? In Breve Erogazione fondi limitata ai dodicesimi per le imprese creditrici verso la Regione.. Rinvio decisionale fissato per lunedì prossimo dopo nottata di lavori in Consiglio.. Nuova proposta organica per lavoro e formazione entro 90 giorni dalla Giunta.. Riduzione IRAP approvata per associazioni neo-costituite iscritte al RUNTS.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campobasso: stallo sul bilancio, imprese a rischio per i pagamenti

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