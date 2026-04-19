Pagamenti imprese tempi in calo ma ritardi in aumento
Nel 2025, i tempi di pagamento delle imprese italiane sono diminuiti rispetto all'anno precedente, secondo i dati di Cerved. Le grandi aziende passano da circa 77 a 73 giorni, le medie da 65 a 63 giorni, le piccole da 60 a 57 giorni e le micro aziende da 52 a 50 giorni. Tuttavia, nonostante questa riduzione, si registrano anche un aumento dei ritardi nei pagamenti.
Nel 2025 le imprese italiane pagano in media in meno tempo rispetto a due anni prima, ma non per questo diventano più puntuali. È questo il quadro che emerge dal più recente Osservatorio pagamenti di Cerved, che ha analizzato le abitudini di pagamento delle aziende nell’intero 2025, mettendole a confronto con i due anni precedenti e con un focus specifico sul quarto trimestre 2025. Il dato principale è doppio. Da una parte, i tempi medi complessivi di pagamento si riducono in tutte le classi dimensionali. Dall’altra, il miglioramento non si traduce automaticamente in una maggiore puntualità: rispetto al 2024, nel 2025 aumentano infatti i giorni di ritardo per micro, piccole e grandi imprese.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Why Brightline is In Serious Trouble
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