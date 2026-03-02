Ciclone Harry via ai pagamenti per le imprese danneggiate

Da lunedì prossimo partiranno i pagamenti destinati alle imprese colpite dalla frana di Niscemi e dal ciclone Harry. Le autorità hanno annunciato che i contributi saranno erogati alle aziende danneggiate, con l’obiettivo di fornire supporto alle attività economiche colpite dagli eventi atmosferici. La misura interessa le imprese che hanno subito danni diretti a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Prenderà il via dalla prossima settimana l'erogazione dei contributi destinati alle imprese colpite dalla frana di Niscemi e dal ciclone Harry. Sono circa 1.200 le richieste presentate attraverso la piattaforma Irfis, a seguito dei due avvisi pubblicati dalla Regione Siciliana.