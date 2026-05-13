Campobasso l’Osservatorio controlla i prezzi al mercato coperto

A Campobasso, l’Osservatorio ha avviato controlli sui prezzi al mercato coperto, con l’obiettivo di monitorare i costi praticati dagli esercenti. I rapporti periodici, che saranno pubblicati regolarmente, forniranno un quadro aggiornato sulle variazioni di prezzo. La responsabilità dei controlli sarà affidata a operatori incaricati che effettueranno ispezioni direttamente tra i banchi del mercato.

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? Punti chiave Come influenzeranno i nuovi report il costo della spesa a Campobasso?. Chi guiderà i controlli direttamente tra i banchi del mercato?. Perché i ministeri hanno deciso di intervenire sulla filiera locale?. Quanto inciderà la vendita diretta sui prezzi finali per le famiglie?.? In Breve Ispezione prevista domani 14 maggio alle ore 11:30 presso il mercato Campagna amica.. Partecipazione della prefetto Lattarulo insieme ai tecnici dell'Osservatorio istituito in prefettura.. Progetto coordinato dai ministeri Made in Italy e Interno con coinvolgimento Unioncamere.. Monitoraggio bimestrale avviato a ottobre 2024 per confrontare inflazione nazionale e locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campobasso, l’Osservatorio controlla i prezzi al mercato coperto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Al mercato coperto Campagna Amica inaugurato il defibrillatoreArezzo, 13 marzo 2026 – Un passo concreto per rafforzare la sicurezza e diffondere la cultura del primo soccorso. Leggi anche: Novità al Mercato Coperto. L’area ortofrutta si sposta