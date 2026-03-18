Novità al Mercato Coperto L’area ortofrutta si sposta

Al Mercato Coperto è in corso un cambiamento importante: l’area dedicata all’ortofrutta è stata spostata in una posizione diversa. I clienti abituali hanno già osservato la modifica, che fa parte di un processo di rinnovamento generale del mercato. La struttura rimane un punto di riferimento per chi fa la spesa in città. La variazione riguarda esclusivamente la disposizione degli spazi.

I clienti più affezionati l’hanno notato subito. Prosegue il rinnovamento del Mercato Coperto, da sempre punto di riferimento per la spesa in città. Ieri mattina è stata inaugurata la nuova area dedicata ai produttori ortofrutticoli, che dai vecchi posteggi si sono trasferiti in spazi riqualificati collocati al centro del reparto. In tutto, sono oltre una dozzina i banchi di frutta e verdura che d’ora in avanti accoglieranno i clienti in nuove postazioni più centrali. Un cambiamento che, assicurano gli stessi commercianti, non andrà però a modificare le abitudini della clientela più affezionata, che continuerà a trovare facilmente le proprie attività di fiducia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Novità al Mercato Coperto. L’area ortofrutta si sposta Articoli correlati Pensilina pericolante a Firenze: Isolotto, transennata l’area del mercato ortofrutticolo copertoFirenze, 19 febbraio 2026 – Scatta l’interdizione per la pensilina del mercato ortofrutticolo coperto dell’Isolotto. Rimini protagonista su Food Network: al Mercato Coperto le riprese di “Cucina al mercato con Ruben”Dall’11 al 15 gennaio il Mercato Coperto di Rimini diventerà il set del programma televisivo “Cucina al mercato con Ruben”, con lo chef Ruben Bondì,... Approfondimenti e contenuti su Mercato Coperto Temi più discussi: Novità al Mercato Coperto. L’area ortofrutta si sposta; Nuova vita per il vecchio mercato coperto: diventerà un centro culturale e per i giovani; Un mercato coperto in piazzale Alpini: Uno spazio vivo su modello di altre città europee; La solidarietà di Coldiretti al Mercato Coperto di Campagna Amica di Arezzo. Novità al Mercato Coperto. L’area ortofrutta si spostaI banchi dei produttori vengono ricollocati in spazi centrali e riqualificati, con l’obiettivo di migliorare accessibilità, ordine e fruibilità per tutti. ilrestodelcarlino.it Cuneo rivoluziona il mercato coperto, sognando la sua BoqueriaNovità in vista per i parcheggi e gli ambulanti di via Pascal, spostati in piazza Seminario. In ballo c’è anche un bando per portare lo street food sotto la tettoia ... cuneodice.it Coldiretti e Confcommercio insieme al mercato coperto #coldiretti #Confcommercio #terni #mercatocoperto #campagnaamica - facebook.com facebook