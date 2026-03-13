Al mercato coperto Campagna Amica inaugurato il defibrillatore

Al mercato coperto Campagna Amica di Arezzo è stato installato un defibrillatore, segnando un intervento diretto sulla sicurezza dei visitatori e dei lavoratori presenti. L’installazione è stata annunciata ufficialmente oggi e rappresenta un’azione tangibile per migliorare la prontezza in caso di emergenze sanitarie. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale dell’amministrazione locale.

Arezzo, 13 marzo 2026 – Un passo concreto per rafforzare la sicurezza e diffondere la cultura del primo soccorso. È stato inaugurato ieri pomeriggio il nuovo defibrillatore installato presso il Mercato Coperto Campagna Amica di Arezzo, in via Mincio 3, nell'ambito della prima edizione del corso di formazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) promosso da Coldiretti Arezzo. Il corso, organizzato in collaborazione con OPI Arezzo e Centro di Formazione Etrusco, si è svolto nel pomeriggio presso la sede del mercato coperto coinvolgendo le aziende agricole interessate ad acquisire competenze fondamentali per intervenire in caso di emergenza.