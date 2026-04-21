Recentemente si è parlato di un fenomeno chiamato «governo dei giudici», considerato un rischio perché può portare a decisioni influenzate da interessi personali. Si evidenzia come, in assenza di risposte e controlli, un potere che esercita una discrezionalità eccessiva possa compromettere l’interesse pubblico. Sono stati evidenziati casi in cui le scelte giudiziarie sembrano essere motivate da fattori estranei alla legge.

Se le cose stanno così, in teoria sarebbe difficile dare una spiegazione all’esito del referendum, e si potrebbe anche mettere in discussione il significato che, secondo chi scrive (e molti altri), dovrebbe essergli attribuito. La spiegazione e, quindi, la risoluzione del dubbio considerando che, se è calata la fiducia nella magistratura non è certo aumentata (ma è di pari passo calata) anche quella nella classe politica. Appare dunque lecito chiedersi quale giudizio debba darsi, in linea di principio, un ipotetico «governo dei giudici» vista l’attrattiva esercita (a scapito di quello dei politici) almeno su una parte di coloro che, al referendum, hanno votato No.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il «governo dei giudici» è un pericolo perché sacrifica l’interesse pubblico

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