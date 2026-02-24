Basilone e la sua squadra under 14 hanno ottenuto il terzo posto nel campionato europeo di tennis, grazie a una vittoria convincente contro una forte formazione. La conquista del bronzo nasce dalla determinazione dei giovani atleti, che hanno affrontato con grinta ogni match. La competizione si è svolta a Niederzier, in Germania, tra le migliori rappresentative continentali. La vittoria rappresenta un risultato importante per il settore giovanile italiano.

Oggi alle ore 10.30 Basilone nel main draw di Stoccolma, uno dei 6 slam giovanili mondiali, con il ranking da 25 mondiale La nazionale italiana under 14 di tennis terza classificata alle finals della Dunlop Winter Cup tenutesi a Niederzier in Germania dal 19 al 21 febbraio. Dopo aver raggiunto il primo posto nel raggruppamento a otto nazioni tenutosi ad Altamura, il team Italia guidato da Tomas Tenconi ha raggiunto la terza posizione. Questo per la nazionale azzurra è il terzo miglior risultato di sempre, in quanto nel 2006 aveva raggiunto il primo posto e 10 anni dopo la finale. Ora altri 10 anni dopo il terzo posto, ma il tennis di vertice è talmente cresciuto che i giocatori che compongono le rappresentative sono effettivamente il meglio del meglio di ogni nazionae. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Winter Cup di tennis, Basilone al debutto con la nazionale under 14 contro la CroaziaOggi parte ufficialmente il cammino di Nicolas Lyam Basilone con la nazionale italiana under 14 di tennis.

Tennis, Basilone fa il fenomeno: al torneo under 14 più importante sconfigge il campione europeoBasilone, giovane talento italiano, si distingue nel torneo under 14 più importante, affrontando con determinazione sfidanti di livello internazionale.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Tennis, la nazionale under 14 con Basilone conquista il bronzo nel campionato europeo; Winter Cup Under 12: gli azzurrini rimontano Cipro e conquistano il trofeo!; Jacopo, prima meta al debutto. De Rossi senior...; Settore Giovanile: Cristian Norelli convocato dalla Nazionale Under 16.

Tennis, la nazionale under 14 con Basilone conquista il bronzo nel campionato europeoOggi alle ore 10.30 Basilone nel main draw di Stoccolma, uno dei 6 slam giovanili mondiali, con il ranking da 25 mondiale ... veneziatoday.it

Tennis, nell’Under 12 del Ct Conselice trionfano Stefano Scotto Di Gregorio e Alessia Sofia BadeaCONSELICE. Il Circolo Tennis e Padel di Conselice ha organizzato da venerdì a domenica il torneo nazionale Under 12, maschile e femminile, con la ... corriereromagna.it

Aics Settore Tennis e Padel Nazionale (@aicstennis) - facebook.com facebook

TEMPO DI OTTAVI Quale Nazionale di tennis è assoluta protagonista al quarto turno dell’Australian Open Ovvio, l’Italiaaaaaa! Il match da non perdere è il derby azzurro Sinner-Darderi… Ma prima, a notte fonda, tocca a Musetti contro Fritz! FORZ x.com