Durante gli Europei di Lione, il praticante di kung fu ha ottenuto una medaglia di bronzo. Nella gara dei quarti di finale, ha battuto un avversario francese. La semifinale contro un atleta ucraino si è conclusa con un punteggio di pochi punti di scarto. La finale per il bronzo si è svolta contro un avversario di nazionalità sconosciuta. La competizione ha visto diversi momenti di equilibrio tra i partecipanti.

? Domande chiave Come ha superato il turno dei quarti contro il francese?. Perché la semifinale contro l'ucraino si è decisa per pochi punti?. Quanto distacco ha separato la coppia dal podio nelle forme?. Come influirà questo successo sulla formazione dei giovani atleti locali?.? In Breve Quarto posto per Testardini e Marta Borromeo nelle forme Nan Quan.. Quarto posto nella classifica generale della specialità con il bastone.. Sconfitta in semifinale contro un atleta ucraino dopo il successo nei quarti.. Risultato conferma il percorso formativo dell'Accademia Wushu Sanda Alessandria.. Il bronzo europeo arriva a Lione per l’atleta di Alessandria Matteo Testardini, che si è aggiudicato la terza posizione nel combattimento Sanda della categoria 70 chili seniores durante gli Europei di Kung Fu conclusisi il 10 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kung Fu: Matteo Testardini conquista il bronzo agli Europei di Lione

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