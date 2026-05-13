Campionato europeo Wmac di arti marziali Dieci medaglie per il gruppo di De Marchi

Dal 8 al 10 maggio si è svolto il campionato europeo Wmac di arti marziali, con partecipazione di diversi atleti provenienti dalla regione. I gruppi del Centro Sociale il Quadrifoglio e Karatemantova Ferrara, sotto la guida dei maestri de Marchi, hanno conquistato in totale dieci medaglie. La competizione ha visto numerosi incontri tra le varie nazioni coinvolte, con i partecipanti che hanno mostrato le proprie abilità sul tatami.

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Il week end dall’8 al 10 maggio ha segnato un altro momento di grande successo per le arti marziali ferraresi, grazie ai risultati dei gruppi del Centro Sociale il Quadrifoglio e Karatemantova Ferrara guidati dai maestri de Marchi. Presso il palazzetto dello sport incluso nel centro termale di Olimia, in Slovenia, si è svolto il Campionato Europeo Wmac di arti marziali, uno dei due appuntamenti più prestigiosi dell’anno per la sigla Wmac, con 1.344 atleti in rappresentanza di 18 Nazioni. Dalla città estense cinque atleti hanno partecipato a questi campionati, collezionando un risultato complessivo di 10 medaglie, di cui 4 ori, 3 argenti e 3 bronzi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Campionato europeo Wmac di arti marziali. Dieci medaglie per il gruppo di De Marchi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Arti Marziali, nella prova del Trofeo Veneto. Il team di De Marchi sale sul podioIl comitato veneto della Fijlkam ha organizzato a Ponte di Piave una due giorni intensa di competizioni, il Trofeo Veneto, cui hanno preso parte... Arti Marziali, Lambertini e De Marchi sbaragliano la concorrenza online nel kataTorna nel vivo la serie di competizioni online di kata (le forme del karate) denominata Okinawa Elite e-tournament, che raccoglie atleti da tutto il...