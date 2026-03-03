Arti Marziali nella prova del Trofeo Veneto Il team di De Marchi sale sul podio

Nella due giorni di competizioni organizzata dal comitato veneto della Fijlkam a Ponte di Piave, numerosi atleti hanno partecipato al Trofeo Veneto di arti marziali. Durante l’evento, il team guidato da De Marchi è riuscito a salire sul podio, confermando la presenza di livelli elevati tra i partecipanti. La manifestazione ha visto confronti e sfide tra gli atleti provenienti da diverse zone della regione.

Il comitato veneto della Fijlkam ha organizzato a Ponte di Piave una due giorni intensa di competizioni, il Trofeo Veneto, cui hanno preso parte centinaia di atleti. In una formula non così comune per la Federazione, la gara di kata (forme) è stata divisa in quattro categorie, una per ognuno dei quattro principali stili di karate. Da Ferrara hanno preso parte a questo evento tre atleti, Alice Siviero, Sara Landi e Sergio de Marchi. Siviero ben figura alla sua prima esperienza ai massimi livelli del karate nazionale, concludendo la sua categoria di kata shito-ryu cadetti quarta, per un soffio ai piedi del podio; Sara Landi, anche lei al suo primo appuntamento in Fijlkam, si aggiudica invece con grande grinta la prima medaglia ferrarese di giornata, un ottimo argento tra le Under 14 anni sempre di kata shito-ryu.