Mondiale ORC 2026 occhi puntati sulla partenza della 71° Regata dei Tre Golfi

Da Napoli è iniziata la 71ª Regata dei Tre Golfi, una delle tappe principali del Mondiale ORC 2026. La regata, che rappresenta un momento importante del campionato, è anche una competizione aperta a tutti gli equipaggi. La partenza ha visto numerose imbarcazioni prendere il mare, dando il via a una sfida che coinvolge diverse squadre e appassionati.

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Castellabate: torna il Polo Fieristico M.M.T. tra innovazione, lavoro e spettacolo nel cuore del Cilento Al via da Napoli la 71° Regata dei Tre Golfi, momento chiave del Campionato, ma anche tradizionale sfida aperta a tutti. Il Campionato del Mondo ORC 2026 entra in uno dei suoi momenti più significativi con la partenza, prevista per domani, della 71ª Regata dei Tre Golfi, la storica prova offshore che rappresenta il cuore della manifestazione. Organizzato dal Circolo del Remo e della Vela Italia, in collaborazione con lo Yacht Club Italiano di Genova e il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, e in sinergia con l’Offshore Racing Congress...🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Mondiale ORC 2026, occhi puntati sulla partenza della 71° Regata dei Tre Golfi Notizie correlate Miwa, occhi puntati sulla trasferta di Viterbo: domenica sfida alla terza della classeTempo di lettura: 2 minutiLa Miwa Energia Cestistica Benevento si prepara ad affrontare la trasferta sul campo della Stella Azzurra Viterbo, terza... Leggi anche: Occhi puntati sulla metrotranvia. Le opposizioni vogliono un incontro Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: MONDIALE ORC 2026: OCCHI PUNTATI SULLA PARTENZA DELLA 71ª REGATA DEI TRE GOLFI; Tre Golfi Sailing Week 2026: al via il countdown, una settimana al mondiale ORC; Torna la grande vela tra Sorrento e Napoli, al via la Tre Golfi Sailing Week 2026; DRAGAGGIO: INTERVENTI NEI PORTI DI PESARO E ANCONA. Mondiale ORC: occhi puntati sulla partenza della Tre GolfiIl Campionato del Mondo ORC 2026 entra in uno dei suoi momenti più significativi con la partenza, prevista per oggi 8 maggio, della 71ª Regata dei Tre Golfi, la storica prova offshore che rappresenta ... italiavela.it Sorrento. Partite le regate del mondiale Orc della Tre Golfi Sailing Week – foto –Con il Campionato del Mondo Orc, in programma fino al 14 maggio, si è aperta oggi la Tre Golfi Sailing Week 2026, uno dei più importanti appuntamenti della vela internazionale di questa stagione, che ... sorrentopress.it The ORC World Championship 2026 reaches one of its defining moments tomorrow with the start of the 71st Regata dei Tre Golfi. Starting at 5pm in the Bay of Santa Lucia, the fleet will set off on the historic offshore race course, one of the most spectacular in th - facebook.com facebook Tre Golfi Sailing Week, a Napoli e Sorrento un mese all'insegna della grande vela x.com