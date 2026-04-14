Campionati regionali di boxe il Team Tranchina conquista cinque medaglie

Nel capoluogo siciliano si sono svolte le finali dei campionati regionali giovanili di boxe, con il ring che ha accolto numerosi atleti e pubblico. Durante l’evento, il Team Tranchina ha ottenuto cinque medaglie, portando a casa premi in diverse categorie. La giornata ha visto combattere giovani pugili di varia provenienza, con incontri caratterizzati da intensità e determinazione. La manifestazione si è conclusa con la premiazione degli atleti più meritevoli.

Una domenica di sudore, grinta e grande boxe quella appena trascorsa nel capoluogo siciliano. Il ring allestito per le finali dei campionati regionali giovanili ha regalato spettacolo ed emozioni, confermando Palermo come una delle fucine più fertili per il pugilato dilettantistico nazionale. Il.🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Danza sportiva: a soli 7 anni conquista tre medaglie ai Campionati Regionali Esordio vincente per Umberto Natali ai campionati regionali esordienti di boxePrimo incontro ufficiale in assoluto in carriera per il giovane pugile della FightClub di Gallipoli che ha preso parte al torneo che si è svolto nei...