Campagna 8x1000 della Chiesa Valdese

Da today.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova campagna dell’8x1000 promossa dalla Chiesa Valdese invita le persone a riflettere sui propri pregiudizi e stereotipi. Attraverso messaggi mirati, si propone di spingere a una visione più reale e meno superficiale della società, andando oltre le convinzioni comuni. L’obiettivo è incoraggiare un atteggiamento di analisi e consapevolezza, invitando i cittadini a mettere in discussione le proprie percezioni e a guardare oltre le apparenze.

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Andare oltre i luoghi comuni. Scegliere di vedere davvero. È questo il cuore della nuova campagna Otto per mille della Chiesa Valdese, che invita le persone amettere in discussione stereotipi e pregiudizi ancora profondamente radicati nella nostra società. Un messaggio semplice ma potente: non.🔗 Leggi su Today.it

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La campagna Otto per mille valdese 2026

Video La campagna Otto per mille valdese 2026

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