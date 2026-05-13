Campagna 8x1000 della Chiesa Valdese

La nuova campagna dell’8x1000 promossa dalla Chiesa Valdese invita le persone a riflettere sui propri pregiudizi e stereotipi. Attraverso messaggi mirati, si propone di spingere a una visione più reale e meno superficiale della società, andando oltre le convinzioni comuni. L’obiettivo è incoraggiare un atteggiamento di analisi e consapevolezza, invitando i cittadini a mettere in discussione le proprie percezioni e a guardare oltre le apparenze.

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