Al via campagna 8xmille Chiesa Cattolica Nuove storie e spot

È partita la nuova campagna 8xmille della Chiesa Cattolica, che ha come obiettivo quello di mostrare i progetti finanziati grazie alle firme dei cittadini. La campagna prevede la diffusione di nuove storie e spot televisivi per illustrare i risultati ottenuti con i fondi raccolti. Le iniziative si concentrano su diversi interventi realizzati in vari settori, con l’intento di rendere visibili gli interventi supportati dalla firma dei contribuenti.