Al via campagna 8xmille Chiesa Cattolica Nuove storie e spot
È partita la nuova campagna 8xmille della Chiesa Cattolica, che ha come obiettivo quello di mostrare i progetti finanziati grazie alle firme dei cittadini. La campagna prevede la diffusione di nuove storie e spot televisivi per illustrare i risultati ottenuti con i fondi raccolti. Le iniziative si concentrano su diversi interventi realizzati in vari settori, con l’intento di rendere visibili gli interventi supportati dalla firma dei contribuenti.
Chiesa. Al via la nuova campagna 8xmille della Chiesa Cattolica per raccontare il valore dei progetti realizzati grazie alle firme dei cittadini. Servizio di Francesco Durante. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Al via campagna 8xmille Chiesa Cattolica. Nuove storie e spot
Si parla di: 8xmille: al via la nuova campagna mediatica della Chiesa cattolica.
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