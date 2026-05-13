Camorra e politica in Antimafia sentito Fragliasso dopo il caso Torre Annunziata | Dinamiche sconcertanti

Da napolitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il procuratore di Torre Annunziata è stato ascoltato dalla commissione Antimafia durante un'audizione riguardante le infiltrazioni della camorra negli enti locali. La commissione è presieduta da un senatore di Fratelli d'Italia. Fragliasso ha commentato le dinamiche legate alla criminalità organizzata e alla politica, definendole sconcertanti. La discussione si è concentrata sui recenti sviluppi e sui casi di infiltrazione nella zona.

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Il procuratore di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso è stato ascoltato dal Comitato sulle infiltrazioni negli enti locali della commissione Antimafia, presieduto dal senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi. L'audizione rientra nel filone di approfondimento avviato sui tentativi di.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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