Montecitorio question time con il ministro Schillaci

Oggi, 6 maggio, alle 15, l’Aula di Montecitorio ospiterà un question time con il ministro Schillaci, trasmesso in diretta dalla Rai. L’evento si svolge nel contesto delle sedute parlamentari e sarà visibile su Rai Parlamento. La discussione tra i parlamentari e il ministro riguarderà questioni di interesse pubblico, con le domande che saranno rivolte in modo ufficiale durante il question time.

ROMA – Si svolgerà oggi, 6 maggio, a partire dalle ore 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci (foto), risponderà a un’interrogazione sulla riforma della medicina generale e di potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale (Boschi – IV-C-RE). L'articolo L'Opinionista.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Montecitorio, question time con il ministro Schillaci Notizie correlate Montecitorio, question time con il ministro ZangrilloROMA - Si svolgerà oggi, 1° aprile, a partire dalle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a... Montecitorio, question time con il ministro UrsoROMA – Si svolgerà oggi, 1° aprile, a partire dalle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Alla Camera il question time con i ministri Salvini, Zangrillo, Calderoli e Roccella; Oggi question time con il ministro Salvini (Mit); Oggi question time alla Camera con i ministri Valditara, Schillaci e Urso; AGENDA CAMERA DI DOMANI, MERCOLEDì 6 MAGGIO. Montecitorio, question time con il ministro SchillaciROMA - Si svolgerà oggi, 6 maggio, a partire dalle ore 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di ... lopinionista.it Montecitorio, question time con il ministro ValditaraROMA - Si svolgerà oggi, 6 maggio, a partire dalle ore 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di ... lopinionista.it Si svolge oggi, mercoledì 6 maggio, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di @Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a x.com I dati del Servizio studi di Montecitorio descrivono una situazione complessa tra il Pollino e lo Stretto. Ora bisogna correre per non perdere l’ultima chiamata. Tra gli obiettivi Case e Ospedali di comunità - facebook.com facebook