Montecitorio question time con il ministro Schillaci

Da lopinionista.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 6 maggio, alle 15, l’Aula di Montecitorio ospiterà un question time con il ministro Schillaci, trasmesso in diretta dalla Rai. L’evento si svolge nel contesto delle sedute parlamentari e sarà visibile su Rai Parlamento. La discussione tra i parlamentari e il ministro riguarderà questioni di interesse pubblico, con le domande che saranno rivolte in modo ufficiale durante il question time.

ROMA – Si svolgerà oggi, 6 maggio, a partire dalle ore 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci (foto), risponderà a un’interrogazione sulla riforma della medicina generale e di potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale (Boschi – IV-C-RE). L'articolo L'Opinionista.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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