Secondo quanto riferito, il trasferimento di Cambiaso dalla Juventus non è in programma, poiché il club non intende cedere il giocatore. Nonostante le voci di interesse da parte di altre squadre, inclusa una neopromossa, la società conferma che l’esterno non è sul mercato e rimarrà sotto contratto. Fabregas e il Como continuano a essere associati al nome di Cambiaso, ma la posizione ufficiale del club rimane ferma.

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© Juventusnews24.com - Cambiaso lascia la Juve? Fabregas e il Como continuano a sognarlo. La posizione del club bianconero

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