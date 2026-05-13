Cambiaso lascia la Juve? Fabregas e il Como continuano a sognarlo La posizione del club bianconero

Da juventusnews24.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto riferito, il trasferimento di Cambiaso dalla Juventus non è in programma, poiché il club non intende cedere il giocatore. Nonostante le voci di interesse da parte di altre squadre, inclusa una neopromossa, la società conferma che l’esterno non è sul mercato e rimarrà sotto contratto. Fabregas e il Como continuano a essere associati al nome di Cambiaso, ma la posizione ufficiale del club rimane ferma.

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