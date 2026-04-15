Calciomercato Juventus | Cambiaso ‘sacrificato’ in estate? La posizione del club bianconero il prezzo e dove potrebbe trasferirsi

La Juventus sta valutando la possibilità di cedere il difensore in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il club ha stabilito un prezzo per la sua cessione e sta monitorando le opzioni di trasferimento, senza ancora confermare ufficialmente nulla. La decisione riguarda un giocatore che potrebbe lasciare la squadra, ma non sono stati ancora comunicati dettagli ufficiali sulle destinazioni o sui tempi.

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Calciomercato Juventus, Jean-Philippe Mateta nel mirino del club bianconero per l'attacco

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