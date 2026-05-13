Cambia lo styling Ma non il fascino

Lo spacco di una gonna lunga rappresenta un elemento di stile che riesce a combinare praticità e sensualità. Sia che si trovi nella parte frontale o laterale, questo dettaglio è pensato per facilitare i movimenti e allo stesso tempo attirare l’attenzione. La sua presenza si nota in diverse occasioni e per tutte le età, rendendo il capo versatile e sempre attuale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

C ’è qualcosa di estremamente sensuale nello spacco di una gonna lunga. Frontale o laterale, studiato per facilitare la falcata ed elevare il sex appeal: un dettaglio funzionale e seduttivo insieme che colpisce nel segno, a ogni età. Come abbinare la gonna midi di jeans: 5 look chic a cui ispirarsi X Leggi anche › Guida agli split pants, i pantaloni che spaccano: la tendenza più divisiva del 2026 Il modello di tendenza per la Primavera Estate 2026 presenta diverse varianti che si adattano ai gusti di ciascuna: semi avvitato o a trapezio, tinta unita o a stampa, in pelle o jeans. Tanti caratteri che rispecchiano un’unico, comune bisogno: quello di sentirsi affascinanti e un po’ speciali.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Cambia lo styling. Ma non il fascino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Spring Home Decor 2026: 7 Luxury Amber Glass Styling Ideas You’ll Love Notizie correlate Leggi anche: Dalla cerimonia alla quotidianità: come indossare l’abito in pizzo con silhouette moderne e styling inediti che ne esaltano il fascino evergreen Dall’ufficio al weekend, la gonna midi di jeans torna protagonista con styling sofisticati e dettagli dal fascino anni NovantaTra i grandi ritorni della Primavera-Estate 2026 ce n’è uno destinato a conquistare fashioniste di ogni età: la gonna midi di jeans. Argomenti più discussi: A Trieste c'è una mostra che racconta il potere dello styling che diventa arte visiva; Capelli sfibrati dal cambio di stagione: cause e trattamenti - h24 notizie - portale indipendente di news dalla provincia; Il vestito a balze è il nuovo essential di stagione e lo streetstyle lo trasforma in chiave urbana; Ballet sneakers, le scarpe ibride must have dello street style Primavera 2026. Jessica Alba compie 45 anni e cambia look (ma la tinta va protetta dal calore)Jessica Alba soffia 45 candeline il 28 aprile e si è regalata un nuovo colore di capelli per la primavera. Un cambio look discreto ma efficace che le ha donato molta luce. La star, infatti, è apparsa ... msn.com