Dalla cerimonia alla quotidianità | come indossare l’abito in pizzo con silhouette moderne e styling inediti che ne esaltano il fascino evergreen

Il vestito in pizzo è un classico che si presenta in molte varianti, dalla cerimonia alla quotidianità. Questa stagione, le silhouette moderne si combinano con nuovi styling per valorizzare la sua eleganza senza tempo. Il capo mantiene il suo fascino romantico, sensuale e raffinato, adattandosi facilmente a diversi contesti e interpretazioni di stile.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Non solo per le occasioni speciali: come indossare l’abito in pizzo nella Primavera-Estate 2026 tra look da giorno, outfit da sera e abbinamenti contemporanei Romantico, sensuale, raffinato: il vestito in pizzo è uno di quei capi che non conoscono stagioni. Ma come indossare l’abito in pizzo nel 2026 senza risultare prevedibili? La risposta sta nelle proporzioni, nelle lunghezze midi e maxi, nei giochi di trasparenze e negli abbinamenti che lo trasformano in un alleato quotidiano, non solo da evento speciale. Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi. Midi a maniche lunghe In vista di una cerimonia o di un’occasione speciale, il vestito in pizzo dà il meglio di sé in versione midi, a maniche lunghe e in una sfumatura delicata e romantica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

