A Caltanissetta, sono stati emessi 43 provvedimenti da parte delle autorità, tra cui alcuni nei confronti di un uomo accusato di aver aggredito la moglie dopo un’emoji. L’episodio ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno adottato misure restrittive. Tra le persone coinvolte ci sono anche altri soggetti soggetti a provvedimenti, anche in relazione a diverse contestazioni legate a comportamenti violenti o minacciosi.

? Punti chiave Come può un'emoji scatenare una violenza domestica così grave?. Chi sono gli altri soggetti colpiti dai 43 provvedimenti del Questore?. Perché una donna ha usato l'auto come arma contro l'ex?. Quali sono le conseguenze per chi ha commesso atti razzisti a Gela?.? In Breve Ventisette avvisi verbali per reati come spaccio, furti e detenzione di armi.. Nove fogli di via per pregiudicati per periodi tra due e tre anni.. Due divieti DACUR a Gela per aggressioni in locali pubblici.. Un Daspo per un cinquantenne per episodi razzisti durante un incontro di basket.. Il questore di Caltanissetta, Marco Giambra, ha emesso 43 provvedimenti di prevenzione per contrastare fenomeni di violenza e illegalità nel territorio provinciale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caltanissetta, 43 provvedimenti: marito picchia moglie per un’emoji

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