Le proteste tra l'allenatore e la società si sono accese a causa dell'incertezza sulla data della partita contro la Fiorentina. La squadra e il tecnico sono rimasti senza comunicazioni ufficiali sulla programmazione, alimentando la frustrazione. La questione riguarda la mancanza di una data confermata, che ha bloccato le preparazioni e le decisioni strategiche in vista dell'incontro. La situazione rimane ancora aperta, con l'attenzione rivolta alle eventuali novità ufficiali.

. Tutti ancora in attesa di scoprire quando si giocherà il match con la Fiorentina. Il caos che sta avvolgendo la definizione del calendario di Serie A rappresenta l’ennesimo autogol di un sistema che espone i club a incertezze inaccettabili. La decisione della Prefettura di Roma di spostare il derby a lunedì sera, per evitare la concomitanza con le finali degli Internazionali d’Italia, ha innescato un effetto domino: Juventus, Napoli, Como e Milan rischiano di conoscere la data definitiva dei propri impegni solo all’ultimo minuto. Il regolamento parla chiaro: negli ultimi due turni, le squadre in lotta per lo stesso obiettivo devono giocare in contemporanea.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calendari nel caos: Spalletti e la Juventus sono furiosi per un motivo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

JUVENTUS BOLOGNA 2-0 ADANI SU RINNOVO SPALLETTI #calcio #Juventus #seriea #campionato #spalletti

Notizie correlate

Ake Juventus, l’olandese è perfetto per Spalletti: il motivo è tatticodi Francesco SpagnoloAke Juventus, l’olandese potrebbe rappresentare il jolly ideale per il modo di giocare di Spalletti.

Senesi Juventus, Spalletti non è convinto del difensore centrale argentino: svelato il motivodi Angelo CiarlettaSenesi Juventus, mister Luciano Spalletti non è convinto del difensore centrale argentino: vediamo insieme per quale motivo La...

Temi più discussi: Quando si gioca Juventus-Fiorentina? Un caso (e caos) tutto italiano; Volata Champions: dalla Juve al Como, 5 squadre in 5 punti. Chi rischia di più; SportMediaset: Caos Real, i tifosi contro i giocatori: Andate al circo Video; Milan e Juventus rischiano di restare fuori dalla Champions: il calendario a confronto con Roma e Como, cosa succede in caso di arrivo a pari punti.

Pagina 1 | Calendario, è caos: Juve-Fiorentina, derby di Roma, Milan e Como in contemporanea! Quando si gioca?Obbligatori i blocchi di partite in simultanea la penultima giornata: c'è anche la lotta salvezza con Cagliari, Lecce e Cremonese ... tuttosport.com

Juve, caos nel tunnel: Chiellini e Spalletti contro l'arbitroAl termine del primo tempo del derby d’Italia tra Inter e Juventus, la tensione è esplosa nel tunnel degli spogliatoi. Il director of Football Strategy bianconero, Giorgio Chiellini, ha protestato con ... it.blastingnews.com