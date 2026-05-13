Calendari nel caos | Spalletti e la Juventus sono furiosi per un motivo

Da juventusnews24.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le proteste tra l'allenatore e la società si sono accese a causa dell'incertezza sulla data della partita contro la Fiorentina. La squadra e il tecnico sono rimasti senza comunicazioni ufficiali sulla programmazione, alimentando la frustrazione. La questione riguarda la mancanza di una data confermata, che ha bloccato le preparazioni e le decisioni strategiche in vista dell'incontro. La situazione rimane ancora aperta, con l'attenzione rivolta alle eventuali novità ufficiali.

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. Tutti ancora in attesa di scoprire quando si giocherà il match con la Fiorentina. Il caos che sta avvolgendo la definizione del calendario di Serie A  rappresenta l’ennesimo autogol di un sistema che espone i club a incertezze inaccettabili. La decisione della  Prefettura di Roma  di spostare il derby a lunedì sera, per evitare la concomitanza con le finali degli  Internazionali d’Italia, ha innescato un effetto domino:  Juventus, Napoli, Como e Milan  rischiano di conoscere la data definitiva dei propri impegni solo all’ultimo minuto. Il regolamento parla chiaro: negli ultimi due turni, le squadre in lotta per lo stesso obiettivo devono giocare in  contemporanea.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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