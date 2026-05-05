Un calciatore olandese potrebbe adattarsi bene alle esigenze del tecnico di una squadra di Serie A. Si tratta di un giocatore con caratteristiche che potrebbero integrarsi facilmente nel sistema di gioco adottato dall’allenatore. La sua versatilità e capacità tattica sono al centro delle discussioni tra gli addetti ai lavori, che valutano le potenzialità di un possibile trasferimento. La questione è ancora in fase di valutazione, senza annunci ufficiali.

di Francesco Spagnolo Ake Juventus, l’olandese potrebbe rappresentare il jolly ideale per il modo di giocare di Spalletti. E il motivo è assolutamente tattico. Il panorama del calciomercato internazionale si accende con un’indiscrezione che potrebbe cambiare gli equilibri della Serie A: l’interesse per Nathan Aké. Il difensore olandese, pilastro della retroguardia di Pep Guardiola, è finito prepotentemente nei radar dei top club italiani, con una suggestione che lega il profilo di Ake alla Juventus a un possibile approdo sotto la guida di Luciano Spalletti. In un calcio sempre più fluido, un giocatore con le sue caratteristiche rappresenta una vera e propria minaccia tattica per gli avversari.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ake Juventus, l’olandese è perfetto per Spalletti: il motivo è tattico

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Ci sarebbe una suggestione che in casa bianconera di sta valutando con attenzione L'entourage di Nathan Ake ha proposto il calciatore alla Juventus. Nei giorni scorsi è stato proposto anche a Milan e Inter. L'addio a Manchester appare ormai quasi c - facebook.com facebook