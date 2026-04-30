Senesi Juventus Spalletti non è convinto del difensore centrale argentino | svelato il motivo

Il tecnico della squadra ha espresso dubbi sul rendimento di un difensore centrale argentino. Durante le ultime sedute di allenamento, Spalletti ha fatto alcune osservazioni specifiche sulle prestazioni del giocatore. La società sta valutando le prossime mosse in vista delle partite future, tenendo in considerazione le valutazioni dell’allenatore. La situazione resta sotto osservazione e non ci sono ancora decisioni ufficiali.

di Angelo Ciarletta Senesi Juventus, mister Luciano Spalletti non è convinto del difensore centrale argentino: vediamo insieme per quale motivo. La Juve prosegue la propria ricerca sul mercato per blindare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Secondo un’analisi de Il Corriere dello Sport, il nome di Marcos Senesi sarebbe scivolato in fondo alla lista dei desideri della dirigenza bianconera.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Nonostante l’interesse mostrato nelle scorse settimane, il profilo del calciatore non sembra aver superato l’esame finale di Luciano Spalletti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Senesi Juventus, Spalletti non è convinto del difensore centrale argentino: svelato il motivo Notizie correlate Senesi Juve, Comolli e Ottolini valutano le alternative al difensore centrale argentino. Ecco chi sonodi Angelo CiarlettaSenesi Juve, la dirigenza bianconera valuta attentamente le alternative al difensore centrale argentino. Senesi Juve, la risposta del giocatore alla prima offerta bianconera. Cosa filtra sull’arrivo del difensore argentinodi Redazione JuventusNews24Senesi Juve, la risposta dell’argentino alla prima offerta della società bianconera. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Juve vuole costruire un instant team per Spalletti: Alisson, Lewandowski e Bernardo Silva; Juventus fatta fuori resta in Premier League a parametro zero; La Juventus pianifica il futuro della difesa, occhi su Bremer e nuovi acquisti; Calciomercato Juve LIVE | rispunta l’idea Kim per la difesa suggestione Stiller a centrocampo. Gazzetta - Sfuma Senesi? La Juventus osserva Lucumì del BolognaI contatti si sono intensificati e la pista Juventus si è fatta sempre più in salita. Oltre alla società londinese, sulle tracce di Marcos Senesi ci sono anche Chelsea e Manchester United: la sua ... calciomercato.com TJ - Niente aste per Marcos Senesi. Spalletti vuole un topLa Juventus ha deciso di non affondare il colpo per Marcos Senesi. Il difensore centrale del Bournemouth, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, è stato a lungo nei radar del ... tuttojuve.com La Juventus nelle prossime ore invierà una nuova offerta per Senesi. Le parti sono in contatto. Mirko Di Natale - facebook.com facebook La #Juventus si ritira dalla corsa per #Senesi Il motivo e cosa sta succedendo x.com