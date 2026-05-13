Calcioscommesse Okoye può tirare un sospiro di sollievo | chiusa la vicenda giudiziaria
La vicenda giudiziaria legata al calcioscommesse che aveva coinvolto il portiere dell'Udinese, Maduka Okoye, e altre tre persone indagate si è conclusa con la chiusura del procedimento. La notizia è stata comunicata di recente, segnando la fine di un iter legale che aveva attirato l'attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. Ora, Okoye può considerare ufficialmente archiviata questa vicenda.
Cala il sipario sulla vicenda giudiziaria di calcioscommesse che ha coinvolto il portiere dell'Udinese, Maduka Okoye, e altre tre persone indagate. Snaitech, infatti, colosso delle scommesse, ha ritirato la querela avanzata nei confronti dei quattro imputati, accusati di truffa aggravata.La.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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