Calcioscommesse Okoye può tirare un sospiro di sollievo | chiusa la vicenda giudiziaria

La vicenda giudiziaria legata al calcioscommesse che aveva coinvolto il portiere dell'Udinese, Maduka Okoye, e altre tre persone indagate si è conclusa con la chiusura del procedimento. La notizia è stata comunicata di recente, segnando la fine di un iter legale che aveva attirato l'attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. Ora, Okoye può considerare ufficialmente archiviata questa vicenda.

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