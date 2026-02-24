L’addio di Sarah Bond da Xbox ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai dipendenti per un report

Sarah Bond lascia Xbox, causando un certo sollievo tra i dipendenti di Microsoft. La notizia è stata riportata da The Verge e ha portato a qualche sollievo tra chi temeva cambiamenti improvvisi o decisioni difficili. La sua partenza segna un momento di transizione per il team, che ora si confronta con nuove prospettive. La notizia si diffonde rapidamente tra i collaboratori, creando aspettative per il futuro.

Sarah Bond lascia Xbox e, secondo un report di The Verge, la notizia avrebbe suscitato sollievo tra numerosi dipendenti Microsoft. L’uscita arriva insieme al ritiro di Phil Spencer, segnando l’inizio di una nuova fase guidata da Asha Sharma. Dietro le quinte, però, il clima interno sarebbe stato più teso di quanto apparisse all’esterno. Le strategie di marketing e la direzione impressa al brand Xbox negli ultimi mesi avrebbero generato malumori diffusi. Secondo quanto riportato da The Verge (grazie a Windows Central ), l’annuncio dell’uscita di Spencer era inizialmente previsto per lunedì 23 febbraio, ma Microsoft avrebbe anticipato la comunicazione a venerdì dopo che una notizia era arrivata alla redazione di IGN. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Xbox, retroscena sull’addio di Sarah Bond: tensioni interne dopo la campagna This is an XboxA distanza di giorni dal clamoroso riassetto ai vertici di Microsoft Gaming, l'industria continua a interrogarsi sulle vere dinamiche dietro l'uscita di Sarah Bond. Dopo il ritiro di Phil Spencer dal ... it.ign.com

La nuova Xbox è già a buon punto, rassicura l'ex presidente Sarah Bond nel suo messaggio di addioSarah Bond, l'ex presidente di Xbox, ha rotto il silenzio sul suo addio a Microsoft Gaming pubblicando su LinkedIn l'email inviata allo staff in cui annuncia le sue dimissioni dalla guida della divisi ... msn.com

Pare che Sarah Bond fosse una figura autoritaria e controversa, e che non amasse il dissenso interno x.com

Giorni pazzerelli quelli di questo fine febbraio 2026. PlayStation chiude Bluepoint Games, Phil Spencer va in pensione e Sarah Bond lascia Xbox. In tutto ciò le community di gamer sono in guerra tra loro come mai prima d'ora. È questo il nuovo "Derby d'Italia - facebook.com facebook