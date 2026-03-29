Infortunati Roma novità importanti su Wesley e Celik | Gasperini può tirare un sospiro di sollievo per uno dei due!

Durante la sosta delle nazionali, si sono aggiornate le condizioni di due giocatori della Roma, Wesley e Celik. Wesley si è infortunato durante il ritiro della nazionale brasiliana, mentre le condizioni di Celik non sono state ancora rese note. L’allenatore può sperare di avere uno dei due disponibili per le prossime partite. La società aspetta ulteriori dettagli sui tempi di recupero dei giocatori.

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