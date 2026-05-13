Calciomercato Roma Soulé sacrificabile? Non solo la Premier sull’argentino

Il calciomercato della Roma si concentra sul destino di Matias Soulé, il giovane attaccante argentino. Mentre si susseguono voci su possibili trasferimenti, anche la Premier League sembra interessata al giocatore. La società valuta le offerte e le condizioni per eventuali cambi di squadra, ma non sono ancora state prese decisioni definitive. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione rivolta alle prossime settimane di mercato.

Il futuro di Matias Soulé continua a far discutere. L’attaccante argentino sta vivendo un momento particolare della sua stagione: da una parte la convocazione tra i pre selezionati dell’Argentina per il mondiale, dall’altra le difficoltà fisiche che ne hanno rallentato il rendimento prima di tornare a scendere in campo nelle ultime settimane. Dopo un avvio di annata brillante, Soulè ha dovuto convivere con alcuni problemi fisici, in particolare una pubalgia che ne ha limitato continuità e brillantezza. Dal rientro in campo, l’ex Juventus non è ancora riuscito a ritrovare il livello mostrato nei mesi migliori, ma resta comunque uno dei profili più apprezzati del panorama argentino.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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