Sul calciomercato, la Roma sta considerando la cessione di un suo giocatore in Premier League per una cifra di circa 40 milioni di euro. La trattativa si inserisce in un’operazione finalizzata a rispettare le restrizioni del Fair Play Finanziario prima della scadenza del 30 giugno. La decisione riguarda un centrocampista, attualmente in forza alla squadra giallorossa, che potrebbe trasferirsi all’estero nelle prossime settimane.

La Roma si prepara a un sacrificio eccellente sul mercato per rispondere alle rigide imposizioni del Fair Play Finanziario entro la scadenza del 30 giugno. Il nome caldo nelle ultime ore, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è quello di Matias Soulé, finito nel mirino dei club di Premier League decisi a strappare il fantasista argentino alla Capitale già nelle prossime settimane. La necessità di generare plusvalenze corpose spinge la dirigenza giallorossa a valutare con estrema attenzione le manifestazioni d’interesse in arrivo dall’Inghilterra, dove Bournemouth e soprattutto Aston Villa avrebbero già iniziato a muovere i primi passi concreti per il classe 2003.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Soulé in Premier: 40 milioni e addio

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