Roma Celik c’è per il Bologna | Dybala verso l’addio spunta il Boca

Zeki Celik tornerà a giocare contro il Bologna, confermando la sua presenza per la partita di domani. La Roma si prepara alla sfida di Europa League e ha recuperato anche altri giocatori. Nel frattempo, Dybala è in via di addio e potrebbe trasferirsi al Boca Juniors. La squadra capitolina si avvicina alle prossime gare con alcuni importanti rientri.

La Roma recupera i pezzi pregiati in vista del ritorno di Europa League: Zeki Celik ha sciolto le riserve e sarà regolarmente in campo contro il Bologna. Il terzino turco, reduce da un programma di lavoro differenziato a scopo precauzionale, ha gestito i carichi insieme a Mancini e Koné per scongiurare il rischio di sovraccarichi muscolari in una fase cruciale della stagione. La seduta a Trigoria, blindata dalla presenza della dirigenza rappresentata da Massara e Ranieri, certifica la compattezza del club: è atteso inoltre Ryan Friedkin in tribuna all’ Olimpico per dare supporto formale alla squadra in quello che viene considerato il match-spartiacque dell’anno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Celik c’è per il Bologna: Dybala verso l’addio, spunta il Boca Articoli correlati Roma, Dybala verso l’addio: contatti avviati con il Boca JuniorsLa Joya valuta il ritorno in Argentina: la Roma studia il rinnovo al ribasso per giugno. Dybala si opera: addio Roma, il futuro è il Boca JuniorsPaulo Dybala si sottoporrà a un intervento chirurgico al ginocchio presso Villa Stuart, segnando quasi con certezza la fine del suo percorso alla... Approfondimenti e contenuti su Roma Celik c'è per il Bologna Dybala... Temi più discussi: Roma, infortunio per Celik; Il Como piega 2-1 la Roma ed è quarto; BREAKING – Roma, emergenza sugli esterni: contro il Como rosso per Wesley e stop per Celik; Europa League, le formazioni ufficiali di Bologna-Roma: Italiano con Pobega, c'è Rensch. GALLERY - Roma in campo verso il Bologna sotto gli occhi di Gasp. C'è anche RanieriNessuna lesione per Celik, che svolge allenamento personalizzato precauzionale insieme a Koné e Mancini. Soulé punta il rientro contro l'Inter ... ilromanista.eu Qui Roma – Prima il Bologna, poi il Lecce. Celik e Mancini non al meglioLa Roma pensa prima al Bologna, poi al Lecce. La squadra giallorossa deve prima affrontare il ritorno dei quarti di finale di Europa League, dove deve giocare il derby tutto italiano contro i felsinei ... calciolecce.it Oggi dalle ore 17.00 in Piazza del Popolo a Roma, manifestazione di chiusura della campagna per il NO al referendum sulla riforma Nordio. Fra gli interventi, ci sarà quello del Presidente nazionale ANPI Gianfranco Pagliarulo. Per difendere la Costituzion - facebook.com facebook 18 MARZO, CHIUSURA DELLA CAMPAGNA PER IL NO! Ci vediamo il 18 marzo, alle ore 17:00, in Piazza del Popolo a Roma, per la chiusura della campagna per il NO al referendum sulla giustizia. Parteciperanno tra gli altri Giovanni Bachelet, Maurizio Land x.com