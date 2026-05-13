Dopo la presentazione del nuovo kit, molto apprezzato dai tifosi, si passa ora alle operazioni di mercato. La Juventus ha messo nel mirino un difensore sudamericano, considerato il principale candidato per rinforzare la linea arretrata. La società sta seguendo da vicino la situazione contrattuale e le eventuali offerte di altri club, con l’obiettivo di formalizzare un'eventuale trattativa nei prossimi giorni.

Dopo aver presentato il nuovo kit, che sin dalle prime immagini risulterebbe iconico e sembrerebbe già esser entrato nei cuori bianconeri, è tempo di pensare al calciomercato. La Juventus, che in queste ultime due partite si gioca la qualificazione in Champions League, inizia a progettare il futuro. In difesa la Juventus ha avuto tanti problemi, con Bremer spesso acciaccato e non sempre al meglio. Il roccioso difensore bianconero probabilmente non ha recuperato al meglio dal bruttissimo infortunio al crociato e probabilmente non tornerà più ai livelli pre-infortunio, complice anche i 30 anni di età. Oltre al brasiliano si registra un abbassamento del livello delle riserve, spesso non all’altezza delle prime scelte.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, occhi su Ordonez: lui il prescelto per rafforzare la difesa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Calciomercato Juventus, accelerata in difesa: Ordónez osservato specialePer tornare a competere per vincere qualche trofeo, la Juventus dovrà trovare i profili giusti da inserire in rosa nella prossima sessione estiva di...

Leggi anche: Calciomercato Inter, per la difesa non si esclude Joel Ordonez

Temi più discussi: Juventus, rinnovo di Vlahovic in salita: il serbo spera in Bayern e Barcellona; Juventus, David può lasciare Torino: ci sono Aston Villa e Fenerbahce: quanto chiedono i bianconeri; Gatti sacrificato? La Juve ha fissato il prezzo e in Premier crescono gli ammiratori; Juventus Next Gen, mirino su Nicola Torregiani: colpo dal Teramo?.

#Calciomercato | ?? #Juventus, settimana calda: #Yildiz nel mirino del #Real. Occhi su #Grimaldo, #Muharemovic e #TiagoGabriel x.com

Calciomercato Juve, occhi su Joel Ordóñez del Club BruggeIl difensore classe 2004 piace molto alla dirigenza bianconera. Il Club Brugge chiede circa 40 milioni per il suo cartellino. juvenews.eu

Calciomercato Juventus News | Si gioca su due tavoli principali, con un terzo invitato (oggi 13 maggio 2026)Calciomercato Juventus News: Bernardo Silva prende informazioni sui bianconeri, che lavorano anche al rinnovo di Dusan Vlahovic. ilsussidiario.net