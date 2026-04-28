Durante la prossima finestra di mercato estiva, la Juventus cerca rinforzi per la difesa. Tra i nomi valutati ci sarebbe anche un calciatore di nazionalità sudamericana, al momento sotto osservazione. La società sta definendo le strategie per individuare i profili più adatti a rafforzare la rosa e ritornare a lottare per i trofei. La trattativa per questa operazione potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane.

Per tornare a competere per vincere qualche trofeo, la Juventus dovrà trovare i profili giusti da inserire in rosa nella prossima sessione estiva di calciomercato. La dirigenza bianconera è al lavoro per puntellare la difesa e l’identikit corrispondere a quello di Joel Ordónez. Difensore di 22 anni, si è messo in mostra con la maglia del Club Brugge, e con tutta probabilità disputerà i Mondiali con l’Ecuador. La Juventus ha messo gli occhi su di lui e anche Luciano Spalletti lo considera un profilo interessante non solo per il futuro ma anche per il presente, vista l’esperienza maturata sia nel campionato belga e in Champions League. I dirigenti cercano un difensore pronto come lui: giovane, per porre le basi della difesa del futuro, ma già con una discreta esperienza nel campionato e in Europa.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, accelerata in difesa: Ordónez osservato speciale

Notizie correlate

Gatti Juventus, il difensore bianconero a San Siro osservato speciale anche in chiave calciomercato. Le squadre interessate a luidi Francesco SpagnoloGatti Juventus, il difensore bianconero sembra essere il giocatore con più probabilità di addio.

Calciomercato, Zaniolo osservato speciale del Milan: e occhio a Karetsas e AlajbegovicCalciomercato Milan, il Diavolo potrebbe prestare molta attenzione alla prestazione di Zaniolo domani contro l'Udinese.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Roma-Alajbegovic, si accelera per battere Napoli e Inter; Alisson alla Juventus, accelerata totale e nuove conferme; Dalla Juve al Manchester City, accelerata inglese: a 60 milioni si chiude; Calciomercato Juve: le ultime sulle trattative bianconere.

Juventus, sprint per Bernardo Silva: pronta un’offerta importanteLa Juventus prova ad accelerare con decisione per Bernardo Silva. Il centrocampista portoghese, in scadenza di contratto con il Manchester City, avrebbe espresso la volontà di definire ... tuttojuve.com

Calciomercato Juventus | Grosse novità su VlahovicSu Juvenews ne parliamo da qualche giorno. E ora, arrivano indiscrezioni sempre più pesanti che fanno accendere i motori al calciomercato bianconero. Juventus, grosse novità di calciomercato! Lo dicia ... juvenews.eu

La Juventus si avvicina al primo colpo di calciomercato Come riportato da ESPN, i bianconeri sarebbero vicini all’acquisto di Joel Ordonez, centrale classe 2004 del Bruges Si tratterebbe di un’operazione tutt’altro che indifferente, da circa 40 facebook

#Juventus su #Jashari del #Milan [Gazzetta dello Sport] #calciomercato #Juve calciomercato.com/liste/milan-ja… x.com