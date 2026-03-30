calciomercato inter per la difesa non si esclude joel ordonez

Nel calciomercato dell'Inter, si valuta l'acquisto di Joel Ordonez per il reparto difensivo. La formazione prevista per la stagione 202627 sembra confermare Yann Bisseck, Manuel Akanji e Alessandro Bastoni come titolari. Al momento, non sono stati annunciati movimenti ufficiali o cessioni riguardanti questa linea difensiva.

Yann Bisseck, Manuel Akanj, Alessandro Bastoni. Con ogni probabilità sarà ancora questa la linea difensiva titolare della Beneamata 202627. Salvo scossoni imprevisti nei prossimi mesi estivi il calciomercato dell’Inter dovrà cercare di comporre però il resto del pacchetto arretrato: tra i nomi dei possibili arrivi anche quello di Joel Ordonez. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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