Calciomercato Napoli | mossa a sorpresa di Manna per Alisson Santos Futuro che va in questa direzione per l’attaccante ecco cosa succederà

Nel calciomercato del Napoli, il direttore sportivo Manna ha deciso di riscattare Alisson Santos, consolidando così il futuro dell’attaccante. La società ha ormai stabilito di procedere con l’operazione, che porterà l’attaccante a diventare un nuovo elemento della rosa. La decisione è stata presa e l’annuncio ufficiale arriverà a breve, con il riscatto pronto per l’attaccante che giocherà allo stadio Diego Armando Maradona.

Milan, Allegri blindato: deciso il futuro di Max. E per l’estate spunta il super colpo di lusso, svelate le mosse in casa rossonera! Juventus, Vlahovic sempre più vicino al rinnovo: il serbo dice sì. Ma cambiano le cifre del possibile accordo. Ultimissime novità Arthur svela a sorpresa: «Il mio desiderio è restare al Grêmio ma ho un contratto con la Juventus». La rivelazione Moratti recrimina: «L’Inter nel derby ha giocato una partita stanca, dopo averlo fatto volontariamente a Como. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Napoli: mossa a sorpresa di Manna per Alisson Santos. Futuro che va in questa direzione per l’attaccante, ecco cosa succederà Articoli correlati Calciomercato Napoli, Manna: "Alisson Santos ci piace, Sterling difficile"Il ds del Napoli Giovanni Manna, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sul mercato azzurro a pochi giorni dalla chiusura... Leggi anche: Napoli, da Kvara a Neres a Okafor. Perché Manna vuole Alisson Santos Aggiornamenti e notizie su Calciomercato Napoli Temi più discussi: Infortunio Vergara, tegola per Conte: stop di un mese. La rivoluzione tattica per Napoli-Lecce e il caso Giovane; Calciomercato Napoli: stanziato il budget per il riscatto di Elmas. Mossa a sorpresa di Eljif verso il Lipsia; Calciomercato Napoli: stanziato il budget per il riscatto di Elmas. Mossa a sorpresa di Eljif verso il Lipsia; Calciomercato Napoli, si attende la mossa del club per i riscatti di Elmas e Alisson Santos. Calciomercato Napoli: stanziato il budget per il riscatto di Elmas. Mossa a sorpresa di Eljif verso il LipsiaCalciomercato Napoli - Il Napoli non vuole lasciarsi scappare Elmas. Gli azzurri hanno già deciso di attivare l'opzione per acquistare il centrocampista dal Lipsia, ma a cifre diverse da quelle pattui ... msn.com Calciomercato Napoli, si attende la mossa del club per i riscatti di Elmas e Alisson SantosEljif Elmas e Alisson Santos sono stati i grandi protagonisti della vittoria del Napoli contro il Torino. Il Corriere dello Sport scrive del loro futuro ... iamnaples.it AreaNapoli Live chi gioca in Napoli Lecce. Le ultime da Castelvolturno e le notizie di calciomercato tra rinnovi e l'esterno Zeballos Iscriviti al canale e commenta in chat! #SSCNapoli #Napoli #AreaNapoli - facebook.com facebook Calciomercato Napoli, Manna chiede all'agente di Anguissa un altro 'colpo' x.com