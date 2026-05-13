In aggiornamenti sul calciomercato della Juventus, si segnala che Cristiano Ronaldo e Danilo hanno consigliato ai dirigenti di seguire con attenzione la trattativa per Bernardo Silva. Nel frattempo, si riapre la possibilità di un trasferimento di Muharemovic, anche se non ci sono conferme ufficiali in merito. La redazione di JuventusNews24 continua a monitorare tutte le trattative in tempo reale, fornendo le ultime indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: CR7 e Danilo consigliano i bianconeri a Bernardo Silva. Si riapre la pista Muharemovic?

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