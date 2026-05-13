Bernardo Silva tentato dall’offerta Juve | telefonate a CR7 e Danilo Cosa gli hanno detto

Bernardo Silva ha ricevuto un’offerta dalla Juventus e ha deciso di contattare Cristiano Ronaldo e Danilo per chiedere consiglio. Le telefonate sono avvenute di recente e i due ex compagni di squadra hanno condiviso le proprie opinioni sull’eventuale trasferimento. La trattativa tra il giocatore e il club italiano si sta sviluppando in questi giorni, mentre il centrocampista sta valutando la proposta.

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Bernardo Silva tentato dall’offerta Juve: telefonate a CR7 e Danilo. Cosa gli hanno consigliato i due amici ex bianconeri. Il grande sogno di mercato di Luciano Spalletti e della tifoseria bianconera ha un nome e un cognome: Bernardo Silva. Il fantasista portoghese, pilastro del Manchester City negli ultimi anni, è diventato l’oggetto del desiderio della Juventus, impegnata in un corteggiamento serrato che sembra aver fatto breccia nel cuore del classe 1994. Nonostante le faraoniche proposte arrivate dalla Saudi Pro League e dalla MLS, il “Diez” lusitano non si sente ancora pronto per svernare in campionati di seconda fascia; la sua priorità resta l’Europa, in un torneo di primo piano che possa stimolarlo ancora ad alti livelli.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bernardo Silva tentato dall’offerta Juve: telefonate a CR7 e Danilo. Cosa gli hanno detto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ultimissime Juve LIVE: Arthur chiama la Juve, super offerta a Bernardo Silvadi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Bernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City…». Cosa ha dettoBernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City…». Temi più discussi: Marotta: Cerchiamo stranieri d'esperienza e mentalità vincente. Da Bernardo Silva a Goretzka, i possibili obiettivi dell'Inter; Manchester City, messaggio alla Juventus: è già partita la caccia al dopo Bernardo Silva, primi contatti per Enzo Fernandez; Calciomercato Milan: Bernardo Silva proposto ma non scalda, Juventus favorita; La Juve bussa a casa del Real Madrid per l'alternativa a Bernardo Silva. Bernardo Silva, il retroscena che intriga i tifosi Juve. Telefonata mercato con Ronaldo e Danilo: Ditemi…Il trequartista in scadenza con il City ha chiamato gli amici-colleghi ex bianconeri per chiedere informazioni sul club e sulla città di Torino ... tuttosport.com Moretto: La Juventus farà di tutto per accontentare Bernardo Silva, ma c’è una condizioneMatteo Moretto, sul suo canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato del futuro di Bernardo Silva: L'ultima volta che ne abbiamo parlato ho anche leggermente non ti voglio ... tuttojuve.com