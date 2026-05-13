Bernardo Silva tentato dall’offerta Juve | telefonate a CR7 e Danilo Cosa gli hanno detto
Bernardo Silva ha ricevuto un’offerta dalla Juventus e ha deciso di contattare Cristiano Ronaldo e Danilo per chiedere consiglio. Le telefonate sono avvenute di recente e i due ex compagni di squadra hanno condiviso le proprie opinioni sull’eventuale trasferimento. La trattativa tra il giocatore e il club italiano si sta sviluppando in questi giorni, mentre il centrocampista sta valutando la proposta.
Bernardo Silva tentato dall’offerta Juve: telefonate a CR7 e Danilo. Cosa gli hanno consigliato i due amici ex bianconeri. Il grande sogno di mercato di Luciano Spalletti e della tifoseria bianconera ha un nome e un cognome: Bernardo Silva. Il fantasista portoghese, pilastro del Manchester City negli ultimi anni, è diventato l’oggetto del desiderio della Juventus, impegnata in un corteggiamento serrato che sembra aver fatto breccia nel cuore del classe 1994. Nonostante le faraoniche proposte arrivate dalla Saudi Pro League e dalla MLS, il “Diez” lusitano non si sente ancora pronto per svernare in campionati di seconda fascia; la sua priorità resta l’Europa, in un torneo di primo piano che possa stimolarlo ancora ad alti livelli.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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