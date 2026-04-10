Calciomercato Inter LIVE | Muharemovic si avvicina la situazione del rinnovo di Calhanoglu

Da internews24.com 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul calciomercato dell'Inter si susseguono aggiornamenti in tempo reale. Muharemovic si avvicina alla firma con il club, mentre è in corso la trattativa per il rinnovo di Calhanoglu. La società ha incontrato i rappresentanti dei giocatori e sta lavorando per definire le operazioni in corso. Le trattative rimangono aperte e si attendono sviluppi nelle prossime ore.

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