Calciomercato Inter LIVE | Muharemovic si avvicina la situazione del rinnovo di Calhanoglu

Sul calciomercato dell'Inter si susseguono aggiornamenti in tempo reale. Muharemovic si avvicina alla firma con il club, mentre è in corso la trattativa per il rinnovo di Calhanoglu. La società ha incontrato i rappresentanti dei giocatori e sta lavorando per definire le operazioni in corso. Le trattative rimangono aperte e si attendono sviluppi nelle prossime ore.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE.... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Muharemovic si avvicina, la situazione del rinnovo di Calhanoglu Calciomercato Inter LIVE: Dimarco si avvicina a un rinnovo da record. Intanto proseguono le voci su McKenniedi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Calciomercato Inter LIVE: Incontro in programma per il rinnovo di CalhanogluMercato Inter, Moretto avverte sul futuro del giovane Stankovic: «L’Atletico Madrid è rimasto impressionato. Temi più discussi: La Stampa – Muharemovic, la Juve riflette e non ha ancora deciso. Un’ipotesi prende corpo; Pedullà - Inter, scatto per Muharemovic: nuovi contatti, cifre e dettagli; Scatto Inter per Muharemovic: la valutazione del Sassuolo e la clausola a favore della Juventus; Inter, paradosso Muharemovic: prova a scippare il posto a Bastoni. Le scuse all’Italia, la Juventus ci riprova. Moretto – Inter, scatto per Muharemovic: principio d’accordo col giocatore, al Sassuolo può andare un giovaneL’esperto di mercato Matteo Moretto ha aggiornato sugli ultimi sviluppi della trattativa tra l’Inter e il Sassuolo per Tarik Muharemovic, centrale bosniaco tra i migliori del campionato e fresco del ... calciomercato.com Calciomercato Inter News | Il rosso in Nazionale allontana Bastoni, Muharemovic l’obiettivo (2 aprile 2025)Il prossimo calciomercato Inter dovrebbe concentrarsi sulla difesa con l'arrivo di Tarik Muharemovic per sostituire il partente Alessandro Bastoni ... ilsussidiario.net #Calciomercato #Milan, #Solet osservato speciale in casa #Udinese: possibile scippo all’ #Inter #SempreMilan #ACMilan x.com Pio Esposito é il nuovo Pianmonti #pioesposito #inter #seriea #CalcioMercato - facebook.com facebook