Kilicsoy Cagliari il riscatto si avvicina | il turco sempre più vicino alla permanenza in rossoblù! I dettagli

23 feb 2026

Semih Kilicsoy si avvicina a rimanere in rossoblù dopo che il Cagliari ha deciso di esercitare il riscatto. La società ha comunicato che il turco continuerà a vestire la maglia sarda anche nella prossima stagione, rafforzando così il suo ruolo in squadra. La trattativa si è conclusa con successo e l’accordo è ormai definito, aprendo nuove prospettive per il suo futuro nel club. La decisione rappresenta un passo importante per il giocatore e il Cagliari.

Cagliari, le ultimissime sul riscatto di Kilicsoy: club convinto dell’investimento! I dettagliIl Cagliari sta per fare il passo decisivo sul riscatto di Semih Kilicsoy.

Perché Kilicsoy può far crescere il Cagliari (se usato nel modo giusto)

