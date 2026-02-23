Kilicsoy Cagliari il riscatto si avvicina | il turco sempre più vicino alla permanenza in rossoblù! I dettagli
Semih Kilicsoy si avvicina a rimanere in rossoblù dopo che il Cagliari ha deciso di esercitare il riscatto. La società ha comunicato che il turco continuerà a vestire la maglia sarda anche nella prossima stagione, rafforzando così il suo ruolo in squadra. La trattativa si è conclusa con successo e l’accordo è ormai definito, aprendo nuove prospettive per il suo futuro nel club. La decisione rappresenta un passo importante per il giocatore e il Cagliari.
Como, torna di moda un giocatore per i lariani! Fabregas pronto a valorizzare un altro giovane giocatore? Thiaw ha già stregato Newcastle e Premier League: tre top club sulle tracce dell’ex Milan! Il prezzo del difensore e dove potrebbe trasferirsi in estate Calciomercato Juve: svolta Koopmeiners! Parte in estate? C’è un club pronto ad acquistare l’olandese. Di chi si tratta Como, torna di moda un giocatore per i lariani! Fabregas pronto a valorizzare un altro giovane giocatore? Infortunio Gabbia: sospiro di sollievo in casa Milan. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Pavoletti Cagliari, l’attaccante sempre più vicino ad appendere gli scarpini a chiodo! Si avvicina la fine di un’era dei sardi, mentre si pensa al nuovo percorso per il futuro
Cagliari, le ultimissime sul riscatto di Kilicsoy: club convinto dell’investimento! I dettagliIl Cagliari sta per fare il passo decisivo sul riscatto di Semih Kilicsoy.
Perché Kilicsoy può far crescere il Cagliari (se usato nel modo giusto)
Approfondimenti, notizie e discussioni
Argomenti discussi: Cagliari-Lazio, alla Domus passa il treno del riscatto; Cagliari-Lazio, le formazioni ufficiali; Sarri ritrova Zaccagni, Pisacane si affida a Esposito e Kilicsoy: Cagliari-Lazio, le probabili formazioni; Cagliari-Lazio, i sardi cercano riscatto.
Riscatto Kilicsoy, il turco è sempre più un giocatore del Cagliari: la rivelazioneRiscatto Kilicsoy, il Cagliari di Tommaso Giulini è intenzionato a trattenere l’attaccante classe 2005 arrivato dal Besiktas. Le ultime Nel prepartita della sfida contro la Lazio, il direttore sportiv ... cagliarinews24.com
Riscatto Kilicsoy, il Cagliari ci pensa seriamente! – ESCLUSIVARiscatto Kilicsoy, in casa Cagliari è un tema caldo! Il collega Elia Serra ha fornito la propria analisi accurata in merito. Le sue dichiarazioni In casa Cagliari alcuni temi fanno discutere! Uno tra ... cagliarinews24.com
CAGLIARI - Angelozzi: "Kilicsoy Per noi è importante, penso che lo riscatteremo" ift.tt/AhzuqJm x.com
Accardi: “Cagliari oltre le aspettative grazie a Pisacane. Su Kilicsoy…” - facebook.com facebook