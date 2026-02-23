Kilicsoy Cagliari il riscatto si avvicina | il turco sempre più vicino alla permanenza in rossoblù! I dettagli

Semih Kilicsoy si avvicina a rimanere in rossoblù dopo che il Cagliari ha deciso di esercitare il riscatto. La società ha comunicato che il turco continuerà a vestire la maglia sarda anche nella prossima stagione, rafforzando così il suo ruolo in squadra. La trattativa si è conclusa con successo e l’accordo è ormai definito, aprendo nuove prospettive per il suo futuro nel club. La decisione rappresenta un passo importante per il giocatore e il Cagliari.

