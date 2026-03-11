Nella giornata di calcio di Terza categoria si sono disputate le partite della 22ª giornata di campionato, che rappresenta la settima del ritorno nel girone B di Lucca e la nona nel girone unico di Massa Carrara. L’impresa di Stiava ha attirato l’attenzione, mentre sono stati confermati i risultati positivi di Lido, Montagna e Marina.

In Terza categoria si è giocata la 22ª di campionato (era la 7ª di ritorno nel girone B di Lucca e la 9ª dopo il giro di boa invece in quello unico di Massa Carrara). Girone lucchese. Ad 8 giornate dalla fine, in vetta l’ Atletico Marginone ha allungato a +5 vincendo nel posticipo del lunedì sera 2-0 sul campo del Lucca Ovest dopo che sabato la principale inseguitrice Villa Basilica era stata sconfitta al “Martellini“ da uno Stiava anche più forte dell’emergenza e capace di imporsi 2-1 grazie alle reti di Meneghetti e del subentrato Samuele Simoni. Al 2° posto così adesso il Villa è stato ripreso dal Pappiana, impostosi 4-1 a Galleno. In zona playoff, poi, appena sotto al podio ci sono lo Sporting Forte dei Marmi (4° a 42 punti) ed il Lido di Camaiore (5° a quota 41). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio: Terza categoria. Impresa Stiava. Ok Lido, Montagna e Marina

Articoli correlati

Calcio, Terza categoria. Montagna, Retignano e Sporting Marina okIn Terza categoria si è giocata la 17ª giornata di campionato che nel girone B di Lucca corrispondeva alla 2ª di ritorno mentre in quello unico di...

Terza categoria Oggi derby in via Fonda a Sterpi. Sporting Forte, Lido e Stiava sono tutte in casaIn Terza categoria siamo giunti alla 22ª giornata di campionato che equivale alla 7ª di ritorno nel girone B di Lucca e alla 9ª in quello unico di...

Una selezione di notizie su Impresa Stiava

Calcio: Terza categoria. Il Lido batte lo Stiava. Seravezza al comandoLa Terza categoria nel weekend pre-natalizio ha vissuto la sua penultima giornata di campionato, sia njel girone B di Lucca... La Terza categoria nel weekend pre-natalizio ha vissuto la sua penultima ... lanazione.it

Calcio: Terza categoria. Stasera finale di Coppa a Capezzano. Sporting Forte contro San LorenzoIn campionato è stata la giornata delle stazzemesi: il Retignano fa suo il derby nel girone di Lucca, il Terrinca vince 2-0 nell’apuano. msn.com