La Folgore Caratese si prepara ad affrontare il Treviso in una partita valida per il campionato di Serie D. La squadra punta a mantenere la posizione in classifica e proseguire la corsa verso il titolo dilettanti. Mentre la società pianifica già il passaggio in Serie C, l'obiettivo immediato resta il successo sul campo durante questa stagione in corso.

La testa è già rivolta alla prossima stagione in C, ma il lavoro per la Folgore Caratese in quella attuale è tutt’altro che terminato. C’è ancora da onorare la poule scudetto al termine della quale verrà laureata la squadra campione d’Italia dei dilettanti e l’avventura degli azzurri inizierà oggi alle 18.30 quando allo Sportitalia Village è in programma la seconda sfida del triangolare tra i padroni di casa di Nicola Belmonte e il Treviso Fbc che nella prima gara ha impattato 3-3 col Vado Ligure. I veneti si sono imposti nel girone C con 69 punti, otto in più del Legnago. L’ingresso è gratuito. Domenica pomeriggio la Folgore farà visita al Vado Ligure; passano alla fase successiva la prima classificata di ognuno dei tre triangolari più la migliore seconda.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Calcio Serie D. La Folgore aspetta il Treviso, il sogno è lo scudetto dilettanti

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