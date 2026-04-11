Oggi si gioca la partita decisiva di calcio di Serie D tra Folgore e Oltrepò, con l’obiettivo di ottenere la promozione in Serie C. La squadra ospite punta a chiudere la stagione con una vittoria, che permetterebbe di salire di categoria. La sfida si svolge in una cornice di grande attesa, con le due compagini pronte a scendere in campo per l’ultimo atto.

Tutto è apparecchiato alla perfezione affinché quello di oggi sia l’ultimo atto trionfale di una stagione fin qui dominata e che aprirà le porte della Serie C alla Folgore Caratese. Sì, perché quello contro l’Oltrepò è il primo vero match point della squadra azzurra che già prima di Pasqua avrebbe potuto festeggiare l’approdo tra i professionisti sbancando Scanzorosciate (come poi è avvenuto), ma le concomitanti vittorie delle (lontane) inseguitrici, Chievo soprattutto e Leon, hanno rimandato il verdetto. Era però solo questione di tempo e di numeri perché dopo aver scavalcato l’ostacolo bergamasco (lo Scanzo nel 2026 non aveva mai perso una volta) ora è tutto nelle mani della Folgore che battendo questa sera (20. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Calcio Serie D, sfida all’Oltrepò. Folgore, è il momento più atteso. Una vittoria per conquistare la C

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