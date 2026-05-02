Niente festa post partita allo stadio per celebrare l' Arezzo in serie B | i perché della questura

Dopo la promozione in serie B, i tifosi dell'Arezzo non hanno potuto organizzare una festa nel settore dello stadio dedicato alla celebrazione. La Questura ha bloccato l’evento perché non era stato predisposto un piano di sicurezza sufficiente per garantire l’ordine durante l’iniziativa. La decisione è stata presa prima dell’inizio dell’evento, che avrebbe coinvolto i supporters della squadra. Nessuna celebrazione ufficiale si è svolta sul campo.

Mancava un piano di sicurezza adeguato. Ed è per questo motivo che la festa allo stadio è stata fermata. All'indomani dell'evento celebrativo, prima annunciato e poi annullato dalla società sportiva, per la promozione in serie B dell'Arezzo, è la polizia di Stato a specificare le motivazioni che.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Festa della mamma… allo stadio, tifoso United: “Scusa, è la mia prima partita” Arezzo in festa: sabato tra Supercoppa e celebrazione della promozione- Evento annullato su indicazione della questura di ArezzoLa città si prepara a vivere una giornata speciale all’insegna dello sport e dell’orgoglio amaranto. Una raccolta di contenuti Si parla di: L'Inter dura un'ora, il Torino rimonta e rimanda la festa scudetto, finisce 2-2: la sintesi della partita; Non ho niente da festeggiare: a Monopoli polemiche per il post nostalgico del consigliere comunale con Faccetta Nera.