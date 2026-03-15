I tifosi della Valle d’Itria hanno assistito a circa 1500 persone che hanno seguito la trasferta di Barletta a Martina, mentre nel calcio di serie C, girone C, e in quelli di serie D e Eccellenza pugliese sono stati registrati vari episodi. I giocatori sono tornati in campo dopo un infortunio, tra cui uno del Lecce che si è accasciato dopo aver ricevuto una botta al petto in uno scontro di gioco.

Il calciatore del Lecce si è accasciato in campo. Una ventina di minuti prima aveva avuto una botta al petto in uno scontro di gioco, aveva proseguito. Poi non ce l’ha fatta più. Paura ieri sera al “Maradona” di Napoli. Gioco interrotto per sei minuti. Poi il giocatore ha recuperato. Nulla di grave, ha detto poi l’allenatore Di Francesco: molto spavento per la botta. Il tecnico del Lecce ha dunque rassicurato tutti con la dichiarazione nel dopopartita. Il programma di oggi nel calcio con riguardo alla Puglia: se la serie D fosse strutturata con una finale, questa nel girone H sarebbe quest’anno Barletta-Martina. È in programma oggi alle 15 al “Puttilli” e mette di fronte, a dodici giornate dalla fine del campionato, le due squadre in testa alla classifica con 51 punti. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Barletta-Martina, in 1500 dalla Valle d’Itria per la trasferta. Banda, dopo la paura: le condizioni Calcio serie C girone C, serie D girone H, Eccellenza pugliese. Il giocatore del Lecce ieri crollato in campo dopo una botta al petto

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